Chrobry Głogów walczy o baraże do Ekstraklasy. Dwa mecze o wszystko

W ostatni weekend Chrobry Głogów zmierzył się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mecz 32. kolejki Fortuna 1. Ligi nie poszedł po myśli głogowian. Przegrali go 1:3, przez co spadli z 5 na 6 miejsce w tabeli rozgrywek. To ostatnia pozycja z jakiej mogą walczyć w barażach do Ekstraklasy.

W starciu z z Podbeskidziem mecz przestał układać się po myśli Pomarańczowo-Czarnych już na samym początku. Goście wyszli na prowadzenie w 7. minucie. po czym podwyższali w 40. oraz 84. minucie. Honorową bramkę dla gospodarzy strzelił na dwie minuty przed regulaminowym końcem Denis Van Der Heijden.