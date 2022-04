Chrobry Głogów szykuje się na ważny mecz z ŁKS-em Łódź

Przed Chrobrym Głogów kolejne starcie z góry tabeli. Zajmujący 5. miejsce Chrobry zmierzy się z ŁKS-em Łódź, który zajmuje miejsce szóste. Oba zespoły mają tyle samo punktów w tabeli, dlatego też dla obu ewentualne zwycięstwo i punkty są na wagę złota. Mecz zostanie rozegrany na wyjeździe, w Łodzi. Zaplanowany jest na piątek, 22 kwietnia o godz. 20.30.

Tydzień poprzedzający wyjazdowy mecz wypełniony został treningami na boisku oraz na siłowni, a wyjazd na piątkowy mecz zaplanowano na czwartek. Po spotkaniu na zawodników i sztab szkoleniowy czekają dwa dni wolnego.

To kolejny pod rząd mecz Chrobrego z sąsiadem w tabeli. Kolejkę wcześniej Pomarańczowo-Czarni zmierzyli się z zajmującą 4. miejsce Koroną Kielce. W tym wypadku spotkanie zakończyło się remisem 1:1. To goście jako pierwsi zdobyli bramkę (w 19. minucie meczu, jej autorem był Jakub Łukowski) i prowadzili przez resztę pierwszej połowy. Tuż po zmianie stron Chrobry wyrównał po bramce Michała Rzuchowskiego. Taki stan rzeczy utrzymał się do końcowego gwizdka.