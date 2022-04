Chrobry Głogów staje w szranki z górą tabeli. Trwają przygotowania do meczu z Koroną Kielce

W sobotę, 16 kwietnia, o godz. 12.40 na stadionie przy Wita Stwosza w Głogowie rozpocznie się bardzo ważny mecz dla Chrobrego Głogów. Pomarańczowo-Czarni zmierzą się ze swoim bezpośrednim sąsiadem z tabeli, znajdującą się oczko wyżej Koroną Kielce. Po 27. kolejkach Chrobry z dorobkiem 41 punktów znajduje się na 5. miejscu w tabeli rozgrywek, a wyprzedzająca głogowian Korona ma tych punktów 48. Tyle samo punktów co Chrobry ma też ŁKS Łódź, który w tabeli jest tuż za ekipą z Głogowa. Na tym etapie więc każdy punkt jest na wagę złota wśród zespołów z góry tabeli.

W Głogowie trwają więc przygotowania do sobotniego meczu. Po ostatnich stratach punktów (dwa remisy i przegrana) Chrobry musi odbudować pewność siebie. Dlatego też na Wita Stwosza podchodzą do spotkania bardzo poważnie. Co z tego wyjdzie w praktyce? Przekonamy się już w Wielką Sobotę.