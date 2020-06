Chrobry Głogów - Radomiak Radom. Tym razem bez wygranej głogowian

W rundzie wiosennej głogowianie do tej pory utrzymywali się bez porażki. Zmieniło się to dziś, kiedy to na wyjeździe zmierzyli się z czwartą drużyną w tabeli.

RADOMIAK RADOM - CHROBRY GŁOGÓW 2:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 Kaput 42, 2:0 Mikita 87 (k)

RADOMIAK: Miszta - Jakubik, Cichocki, Świdzikowski, Banasiak, Michalski, Kaput, Karwot (64 Lewandowski), Makowski, Mikita (90 Grudniewski), Fundambu (66 Sokół).

CHROBRY: Szromnik - Ilków-Gołąb, Praznovsky, Michalec, Stolc, Kozak (46 Banaszewski), Drewniak, Mandrysz (88 Kubica), Ziemann, Kowalczyk (60 Piotrowski), Benedyczak.

ŻÓŁTE KARTKI: Kaput, Karwot, Michalski - Michalec.

CZERWONE KARTKI: Kaput 82 (Radomiak - za drugą żółtą).

SĘDZIA: Tomasz Marciniak (Płock).

WIDZÓW: bez udziału publiczności.

Żółtą kartką ukarany też trener Radomiaka Dariusz Banasik.