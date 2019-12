Chrobry Głogów przegrał z Miedzią Legnica 0:2 [ZDJĘCIA]

Na pierwszą bramkę tego spotkania kibice czekali do 45 minuty. Wtedy Miedź strzeliła bramkę na kilka sekund przed zejściem do szatni. Na drugą połowę legniczanie wchodzili więc w lepszej sytuacji. Poprawiła się ona w 68. minucie meczu, gdy podnieśli prowadzenie do 2:0.

Chrobry nie zdołał odpowiedzieć bramką i derby regionu wygrała Miedź Legnica.

