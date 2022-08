Chrobry Głogów przegrał z ŁKS-em Łódź. Gonił wynik, ale nie dogonił

W meczu 4. kolejki Fortuna 1. Ligi Chrobry Głogów zmierzył się na swoim stadionie z ŁKS-em Łódź. Goście tego spotkania na dogodną pozycję w meczu wysunęli się bardzo szybko. Najpierw objęli prowadzenie po rzucie karnym - już w 10. minucie, by pięć minut później podnieść wynik o kolejną bramkę. Chrobry kontaktowego gola zdobył dopiero w 51. minucie meczu.

Przez całą drugą połowę Chrobry gonił wynik. To jednak rywale zdobyli kolejną bramkę po strzale, który padł w 76. minucie. Chrobry miał jeszcze szansę w końcówce meczu i podniósł na 2:3. Jednakże na tym się skończyło. Ostatecznie to łodzianie zdobyli komplet punktów.

– Drugi mecz u siebie i niestety nie punktujemy. Bardzo mnie to boli. Druga połowa to zapewne taka gra Chrobrego, jaką wszyscy chcą oglądać. Gra ofensywna, gra wysokim pressingiem. Do tego będziemy dążyli. Po czwartej kolejce mamy cztery punkty. Na pewno ten dorobek mógłby być większy, ale będziemy robili wszystko, żeby nasza gra wyglądała tak jak w drugiej połowie tego meczu – mówił po meczu trener Chrobrego Marek Gołębiewski.