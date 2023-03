Chrobry Głogów przedłużył kontrakt z Erykiem Pieczarką. 18-latek wciąż w pierwszej drużynie

Biuro Prasowe Chrobrego Głogów poinformowało o przedłużeniu kontraktu z 18-letnim Erykiem Pieczarką. Młody pomocnik zostanie z klubem co najmniej do czerwca 2024 roku, a jego nowa umowa ma opcję dalszego wydłużenia jej do połowy 2025.

– Eryk po dwóch latach w zespołach młodzieżowych i drugiej drużynie, w 2021 roku zadebiutował w Fortuna 1 Lidze. Od tamtego momentu pozostaje członkiem kadry pierwszoligowego Chrobrego – informuje głogowski klub.

Na boisku pojawia się regularnie. W tym sezonie 18-letni zawodnik wystąpił w Pomarańczowo-Czarnych barwach w siedmiu spotkaniach Fortuna 1. Ligi.

Eryk razem z resztą drużyny przygotowuje się obecnie do nadchodzącego starcia Chrobrego Głogów z Zagłębiem Sosnowiec. Te rozegrane zostanie w Głogowie już w niedzielę, 19 marca. Jego początek o godz. 18.

