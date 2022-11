Chrobry Głogów pokonał Puszczę. Trener gości o części kibiców Chrobrego - To poziom B-klasy Kacper Chudzik

Ach co to był za mecz. Chrobry Głogów znów pokazał, że góry tabeli się nie boi i na własnym boisku pokonał Puszczę Niepołomice. Po spotkaniu padło jednak trochę cierpkich słów co do części kibiców.