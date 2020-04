Chrobry Głogów odda dochód ze sprzedaży specjalnych koszulek na szpital

Kibice mogą kupić unikatowe koszulki Chrobrego Głogów, z których część dochodu przypada klubowi. Ten właśnie klubu w całości zostanie przekazany Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu.

#wspieramklubiszpital to akcja, podczas której kibice mogą kupować unikatowe koszulki ulubionych klubów. Jej zamysł jest taki, by 20 procent z każdego zakupu wsparło dany klub, a dodatkowo Zina za każde wydane 100 zł przekaże 5 maseczek ochronnych do szpitala – informuje klub w komunikacie.