Chrobry Głogów o krok od Ekstraklasy! Pokonał w barażach Arkę Gdynia. Został tylko finał!

Wieczór pełen emocji dla fanów Chrobrego Głogów. W czwartek, 26 maja, głogowianie zmierzyli się z Arką Gdynia w pierwszej odsłonie baraży o Ekstraklasę. Pomarańczowo-Czarni pokonali gospodarzy spotkania 2:0 i awansowali do ostatniej rundy baraży. Przed nimi już tylko jeden mecz, który zadecyduje o barażach. Głogowianie zmierzą się z Koroną Kielce, która 3:0 pokonała Odrę Opole.

Wracając jednak do meczu w Gdyni. Autorem pierwszej bramki dla Chrobrego Głogów był Dominik Piła, który zapunktował w 41. minucie meczu. Wynik na 2:0 podniósł Mikołaj Lebedyński w 71. minucie meczu.

To historyczny wynik dla Pomarańczowo-Czarnych. Od awansu do Ekstraklasy dzieli ich jedynie starcie z Koroną Kielce. W tym sezonie mecze obu tych drużyn kończyły się remisami. Tym razem trzeba będzie doprowadzić wynik do końca.

Finałowy mecz zaplanowany jest na niedzielę, 29 maja o godz. 20.45.