Chrobry Głogów już w czwartek zawalczy w barażach o Ekstraklasę. Szykują się do walki

W Głogowie rozpoczęły się przygotowania zawodników Chrobrego do walki w barażach o awans do Ekstraklasy. Ligę zmieniają na pewno dwa zespoły - Miedź Legnica oraz Widzew Łódź. Trzecim zespołem, który przeskoczy do wyższej klasy rozgrywkowej, będzie jedna z czterech kolejnych ekip tabeli. Wśród nich znalazł się Chrobry Głogów, który dzięki wygranej z Zagłębiem Sosnowiec wywalczył ostatecznie szóste miejsce w tabeli rozgrywek Fortuna 1. Ligi.

Radości z wywalczenia baraży nie ukrywał Ivan Djurdjević, trener Chrobrego Głogów, który kończy współpracę z głogowską ekipą. W nowym sezonie Pomarańczowo-Czarnych poprowadzi nowy szkolenioweic, a sam Djurdjević obiecał kibicom, że zrobi z drużyną wszystko, aby wywalczyć baraże i szansę o awans. I słowa dotrzymał.