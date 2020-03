Chrobry Głogów jednak nie zagra. 23. kolejka Fortuna 1. Ligi odwołana!

Decyzja ta związana jest z rozwijającą się epidemią koronawirusa Covid-19. Mecze 23. kolejki Fortuna 1. Ligi zostały odwołane. Nie wiadomo jeszcze co z dalszymi rozgrywkami. Póki co, 24. kolejka nie została odwołana.

Ekipa Chrobrego miała właśnie wyruszać w trasę do Olsztyna, gdy dowiedziała się o odwołaniu kolejki.

– Decyzję przyjmujemy ze zrozumieniem. W związku z tym, co dzieje się w kraju i na świecie, nikt nie może być skoncentrowanym na piłce. Trudno o to. A skoro tak, granie mijało się z celem. Teraz zgodnie z planem w klubie spotkamy się we wtorek. Przez tych kilka dni może się dużo zmienić, być może zapadną kolejne decyzje i na ich podstawie zobaczymy, co dalej. Chciałbym jednak podkreślić, że dziś bardziej chodzi o to, czy będziemy wychodzić z domów, w miarę normalnie funkcjonować, o zdrowie, a nie to, czy będziemy grać. Piłka w takim momencie jest sprawą drugorzędną - powiedział trener Chrobrego Ivan Djurdjević.