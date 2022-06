Chodziłeś do podstawówki w Białołęce? Zobacz stare zdjęcia uczniów oraz z ostatniego, szkolnego zjazdu

Powojenna historia Szkoły Podstawowej w Białołęce zaczyna się od 27 października 1945 roku. Z inicjatywy Zofii Radwan utworzono wówczas 1 oddział złożony z 47 uczniów. Ale, jak czytamy na stronie SP, pierwsze wzmianki o szkole na tym terenie pochodzą z XVIII wieku. Wówczas Białołęka nosiła nazwę Weissholz. Najstarszy budynek szkoły pochodzi z II połowy XIX wieku.

Zobaczcie koniecznie Szkoła Podstawowa w Białołęce ma 70 lat (FOTO)

Podczas jubileuszu 75-lecia szkoły został otwarty sejf, w którym znajdowały się dokumenty szkolne z 1973 roku. To, co było w środku zostanie zaprezentowane wkrótce na wystawie. Dokumenty odnalezione w sejfie zostaną ponownie umieszczone w kapsule czasu, wraz z dołączonymi do nich współczesnymi dokumentami o szkole i z pamiątkowymi zdjęciami.