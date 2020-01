Chodniki przy byłym kinie Jubilat wreszcie będą równe [ZDJĘCIA]

Po tym jak gmina miejska Głogów przejęła obiekt po byłym kinie, w jej władanie przeszła również część terenów wokół budynku. Mowa tu również o chodnikach, które od lat nie widziały remontu. Ruszające się połamane płyty stawały się już niebezpieczne dla pieszych.

Miasto zleciło więc ich naprawienie. Robione jest to w ramach tzw. remontów cząstkowych. Nie jest to więc pełna odbudowa chodnika. Na tą należy poczekać do czasu, gdy ruszy sam planowany remont budynku po kinie. Niemniej jednak zniszczone płyty zostaną wymienione na kostkę. Te części chodnika, które są w lepszym stanie, zostaną wyrównane.

W galerii znajdziecie zdjęcia remontu, ale również kilka poglądowych fotografii tego, jak chodnik wyglądał wcześniej.