Charytatywny Piknik Bokserski! Przyjdź w sobotę, 15 czerwca na Bulwar Nadodrzański i daj piątaka na łobuziaka!

Już w sobotę, 15 czerwca organizowany jest Piknik Bokserski. Od godziny 14 na Bulwarze Nadodrzańskim będzie sportowo, emocjonalnie i przede wszystkim charytatywnie.

Na uczestników przygotowano konkursy, gry i zabawy sportowe, a także kiermasz i loterię fantową.

A wszystko po to, by pomóc dwóm chłopcom uczęszczającym na zajęcia UKS Boks Głogów, by mogli wyjechać na obóz terapeutyczno – sportowy. Koszt obozu dla 1 osoby to 2000 zł.