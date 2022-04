Charytatywny koncert uchodźcy z Czernihowa. Artysta wystąpił w Fortepiano Ristorante w Głogowie

Na klimatyczny, kameralny koncert przyszło wiele osób. I się nie zawiedli. Vladimir Horlenko zagrał wiele znanych utworów, ale też zupełnie nowe. Muzyk to uchodźca z Czernihowa, który wraz z rodziną mieszka w gminie Pęcław. I to właśnie wójt tej gminy Artur Jurkowski zaproponował to charytatywne muzyczne spotkanie.

Artysta przyznał, że zwiedził już Głogów i bardzo mu się ono podoba.

Horlenko ukończył w Kijowie ukończył Akademię Muzyczną im. Piotra Czajkowskiego w klasie fortepianu, następnie pracował w szkole muzycznej w Czernihowie jako nauczyciel i koncertmistrz. Dawał koncerty zarówno muzyki klasycznej jak i estradowej/jazzowej. Pisze utwory: muzyka i teksty, ale także śpiewa. Napisał m.in. muzykę do wierszy przedwojennej poetki (Marina Cwietajewa). Bardzo ważnym wydarzeniem był dla niego festiwal poświęcony właśnie tej poetce, którego był organizatorem. Festiwal ten odbywał się na Krymie - spotykali się na nim znani literaci, krytycy i muzycy. Impreza współtworzona była wraz z Muzeum im. M. Cwietajewej.

Podczas koncertu do specjalnej puszki wrzucano pieniądze, które zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.