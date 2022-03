Ceny paliw na stacjach w Głogowie. Sprawdziliśmy, ile koszuje paliwo 15 marca 2022

PKN Orlen poinformował o obniżce ceny paliw na stacjach - olej napędowy potanieje o 34 grosze na litrze, do średniego poziomu 7,55 zł za litr, a benzyna o 20 groszy do średniego poziomu 6,79 zł/l

"Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł" - napisał na twitterze Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.