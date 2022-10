Centrum Głogowa zbudowane na cmentarzach. Pod naszymi ulicami, domami i placami zabaw grzebano zmarłych

Centrum Głogowa zbudowane jest na cmentarzach.

Cmentarz w centrum Głogowa. Została po nim stara aleja

Pod koniec XIX wieku żydzi grzebali zmarłych na cmentarzu w pobliżu Odry, w miejscu gdzie dzisiaj stoją zabudowania Zakładu Energetycznego. Gdy wytyczano nową linię kolejową do Leszna, na początku XX w. głogowscy Żydzi otrzymali nowy teren pod cmentarz obejmujący część ulic Sienkiewicza, Sendlerowej i Śniadeckich. Był on czynny do czasów wojny.

Obecnie stoją tam bloki mieszkalne, jest plac zabaw i biegnie ulica Ireny Sendlerowej. O tym, że wcześniej był tam żydowski cmentarz przypomina zachowana jeszcze część alei ze starodrzewiem i fragmenty betonowych krawężników.

Dawny cmentarz żydowski w rejonie ulic Sienkiewicza, Sendlerowej i Śniadeckich. Zachował się fragment alei ze starodrzewiem

W 1968 r. w związku z budową osiedla ekshumowano pochowanych przed upływem 40 lat. Symboliczna mogiła znajduje się w kwaterze cmentarza komunalnego.