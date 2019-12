Były piłkarz Chrobrego przeżył poważny wypadek. Potrzebne są pieniądze na leczenie

Karol Hodowany może mówić o dużym szczęściu w nieszczęściu. Przeżył, choć wypadek wyglądał przerażająco. Zawodnik wracając wieczorem do domu wpadł w poślizg. Jego samochód roztrzaskał się o drzewo. Piłkarz odniósł poważne obrażenia całego ciała. W bardzo złym stanie są m.in. jego nogi, co dla piłkarza jest wyjątkowo dotkliwe. Sportowiec i jego rodzina potrzebują pomocy w leczeniu Karola, aby mógł wrócić do pełni zdrowia.

Wspólnymi siłami możemy przywrócić mu pełną sprawność. Leczenie i rehabilitacja w tak skomplikowanych przypadkach nie tylko wymaga wiele wytrwałości, ale też jest bardzo kosztowna, a szacowane koszty przekraczają możliwości rodziny. Dla Karola sprawne nogi od zawsze były niezbędne do codziennej walki na piłkarskich boiskach. Nie tylko jako kolega z zespołu, ale też w codziennym życiu rodzinnym i z przyjaciółmi jest zawsze serdecznym człowiekiem gotowym pomóc w każdej sytuacji.