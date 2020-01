Były inspektor budowlany z Głogowa stanie przed sądem

Karol A. był szefem głogowskiej inspekcji budowlanej od 2003 roku. Jego obowiązkiem było m.in. pełnienie nadzoru również nad podległymi pracownikami. W tym główną księgową. Jak się jednak okazało, księgowa miała bardzo dużą swobodę. Na tyle dużą, że dokonywała przelewy bez autoryzacji szefa. A ten nie prowadził bieżącej analizy wydatków jednostki, co ostatecznie zakończyło się zajęciem kont przez ZUS.

Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 70-letniemu Karolowi A., które przez wiele lat piastował funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Były urzędnik ma problemy w związku z jedną ze swoich byłych podwładnych, która została skazana za oszustwa. Karol A. powinien nadzorować jej pracę i wykryć nieprawidłowości. Nie robił tego jednak.

A stan finansów PINB był taki, że brakowało na nim środków na płacenie składek ZUS za pracowników oraz podatków do Urzędu Skarbowego. W latach od 2015 do 2018 roku główna księgowa przywłaszczyła sobie publiczne pieniądze w kwocie 228 tysięcy złotych, za co została w 2019 roku prawomocnie skazana. Ukarano ją rokiem więzienia w zawieszeniu. Musiała też zwrócić całą zagarniętą kwotę.

Mimo ponagleń z ZUS i US Karol A. nie zainteresował się ich wyjaśnieniem, nakazując zrobienie tego... głównej księgowej. Dopiero, gdy na koncie inspektoratu zabrakło pieniędzy na funkcjonowanie, oskarżony zainterweniował. Było już jednak o wiele za późno. 70-latek zwolnił wtedy księgową, a sam odszedł na emeryturą. Kłopotów z prawem to jednak nie zakończyło.

Karol A. przyznał się do zaniedbań i zgodził na dobrowolne poddanie karze. O jej wymiarze zadecyduje Sąd Rejonowy w Głogowie. Za zaniedbanie obowiązków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.