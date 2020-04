Burmistrz Polkowic: Nie udostępnię Poczcie Polskiej danych mieszkańców gminy

Informuję, iż do Urzędu Gminy Polkowice wpłynął dziś anonimowy mail od spółki Poczta Polska, mający charakter wniosku o udostępnienie danych dotyczących tzw. wyborów korespondencyjnych.

Z wyjaśnień przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wniosek ten nie może być podstawą do wydania danych ze spisu wyborców. Chcę zapewnić, że dane polkowiczan traktuję z szacunkiem, a przede wszystkim postępuję zgodnie z prawem i nie udostępnię tych danych, jeżeli nie będę miał jasnej i jednoznacznej podstawy prawnej do realizacji takiego zadania - napisał w oświadczeniu burmistrz Łukasz Puźniecki.