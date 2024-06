Burmistrz Chocianowa spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policję

Policja zatrzymała 39-letniego Tomasza K ., burmistrza Chocianowa. Zatrzymanie ma związek ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło w poniedziałek, 1 0 czerwca po godzinie 17 w Lubinie. Na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z Krupińskiego kierowca porsche najechał na tył mercedesa stojącego na światłach. Po krótkiej rozmowie obu kierowców sprawca odjechał. Pokrzywdzony zdążył wyczuć od kierowcy porsche alkohol i wezwał policję. A ta na podstawie zapisu kamer miejskiego monitoringu ustaliła dokąd odjechał. Sprawcą okazał się Tomasz K.

Burmistrz trafił na SOR, gdzie siłą pobrano mu krew do badań

- Mężczyzna został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania, gdzie ujawniono także pojazd biorący udział w zdarzeniu. W trakcie wykonywanych czynności, 38-latek groził policjantom żądając ich zaniechania, znieważał funkcjonariuszy wulgarnymi słowami i odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu – informuje Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. - W związku z tym mieszkaniec Lubina został przewieziony na SOR, gdzie siłowo została mu pobrana krew do badań. Na wyniki musimy poczekać – dodaje.

Tomasz K. odpowie karnie za swoje czyny

38-latek został zatrzymany przez policję na 48 godzin. Za to, co zrobił odpowie karnie. Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy niebawem trzy zarzuty, czyli kierowanie autem pod wpływem alkoholu (o ile potwierdzą to wyniki badań krwi), kierowanie gróźb pod adresem policjantów w celu zaniechania czynności prawnych oraz ich znieważenia.