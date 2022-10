Budżet Obywatelski 2022 Głogów: zielone przystanki, fortepian zewnętrzny, zakup łodzi, remonty podwórek

Wśród projektów ogólnomiejskich zgłoszonych do głosowania są:

Znane są projekty głogowian zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku złożono 41 wniosków, a cztery z nich odpadły ze względów formalnych.

Z budżetu zostały wyłączone placówki oświatowe Gminy Miejskiej Głogów. Miasto robi tak co jakiś czas, by dać większe szanse innym projektom i mniejszym społecznościom.

- Przypomnę tylko, że Budżet Obywatelski w Głogowie jest realizowany od 2015 roku z roczną przerwą. Dotąd wykonaliśmy 120 zadań – wyjaśniał prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.

W ósmej edycji BO zostały zgłoszone projekty ogólnomiejskie oraz w konkretnym okręgu konsultacyjnym. Są to też projekty majątkowe – do 200 tys. zł oraz niemajątkowe – do 10 tys. zł.