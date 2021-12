Budżet gminy Kotla uchwalony. Rekordowe wydatki i... rekordowo niskie dochody

Budżet zakłada więc deficyt w kwocie blisko 2 600 tys. zł. Spowodowany jest on zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu. Do gmin trafi mniej podatków. Rekompensaty za to księgowane są natomiast jeszcze w ramach budżetów na rok 2021.

- Jest to rekordowy budżet pod względem wysokich wydatków majątkowych, jak również rekordowo niskich dochodów bieżących co jest bolączką samorządów - mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Największy udział w wydatkach będą miały wydatki majątkowe w kwocie 9 091 537,37 zł co stanowi 29,81 %, oświata 6 730 874,23 zł (22,07 %) oraz pomoc społeczna 5 980 603,08 zł (19,61%).