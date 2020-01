Budżet Głogowa przyjęty. Inwestycje mniejsze niż w poprzednich latach

Wydatki na rok 2020 wyniosą około 391 mln złotych. Planowane dochody to 387 mln. Deficyt ma zostać wyrównany pożyczkami inwestycyjnymi. Warto zaznaczyć, że pod koniec 2020 roku zadłużenie gminy miejskiej Głogów ma sięgnąć około 176 mln złotych.

- Pamiętajmy, że gdy obejmowałem urząd w 2014 roku budżet wynosił około 240 milionów, a zadłużenie było na poziomie 111 milionów złotych - zaznacza prezydent Rokaszewicz.

Jak przyznaje włodarz miasta, po raz pierwszy nie jest dumny z zaproponowanego projektu wydatków.

- Nie jest on zły, ale do dobrego budżetu też mu brakuje. Jest w nim wiele obciążeń, które zaserwowało samorządom Państwo. Dajmy na to subwencja oświatowa wynosi 46 milionów złotych, co nie starczy nawet na wypłaty dla nauczycieli. Całe wydatki na oświatę w 2020 roku planowane są na kwotę 112 milionów - mówi R. Rokaszewicz.