Budżet Głogowa na rok 2022 przegłosowany. Na co pójdą pieniądze?

– To wynika między innymi ze zmian podatkowych związanych z nowym ładem, ale przede wszystkim z wyłączeniem gmin z programu 500+. Każdego roku było to w budżecie kilkadziesiąt milionów na wypłaty świadczeń dla rodzin z dziećmi. Teraz te świadczenia będzie realizował ZUS. W związku z tym budżety samorządów będą o kilkadziesiąt milionów złotych mniejsze – wyjaśnia prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

29 grudnia rada miejska w Głogowie przegłosowała podczas sesji projekt budżetu na rok 2022. prace nad budżetem Głogowa na rok 2022. Za było 13 radnych, 9 się wstrzymało. W porównaniu do lat poprzednich będzie on trochę mniejszy.

Jakie inwestycje planuje ratusz?

Wstępnie na wydatki majątkowe w nowym budżecie przewidziano 380 milionów złotych. Podczas sesji do projektu dodano jeszcze kilka inwestycji, na które miasto otrzymało dofinansowanie. Chodzi m.in. o dotację na przebudowę koszarowca przy ul. Wojska Polskiego (ok. 20 mln złotych - 16,7 pochodzi z dotacji), uzbrojenie Miejskiej Strefy Inwestycyjnej (miasto otrzymało na ten cel 5 mln zł, dokłada kolejne 5) i dofinansowanie przebudowy budynku Neptuna (projekt zakłada wydatki na około 22 mln zł z czego 9.5 to dofinansowanie).