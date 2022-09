Budynki stacji kolejowych w Krzepowie i Grębocicach nie są już dworcami. Kto odpowiada za ich remont?

Kilka dni temu, pasażerowie korzystający ze stacji kolejowej w Krzepowie zwrócili nam uwagę na zapadającą się wiatę przy dawnym dworcu oraz na rozwalony budynek przy torach. Zapytaliśmy PKP SA o los tych obiektów.

Byłe budynki dworców Krzepów i Grębocice od lat nie pełnią funkcji związanych z obsługą podróżnych (mieszczą się w nich mieszkania oraz pomieszczenia związane z prowadzeniem ruchu kolejowego). Nie zostały one zakwalifikowane do obecnego Programu Inwestycji Dworcowych. W jego ramach w województwie dolnośląskim zmodernizowaliśmy łącznie 17 dworców kolejowych, a kolejne dwie inwestycje w Oławie i Oleśnicy są na etapie przygotowania - odpowiedział nam Bartłomiej Sarna, rzecznik Polskich Kolei Państwowych S.A., na pytanie w sprawie złego stanu obiektów. - Byłe dworce w Grębocicach i Krzepowie nie są również rozważane w kontekście przyszłych planów inwestycyjnych spółki, również z uwagi na znikomą liczbę podróżnych korzystających z tych stacji - dodał.



Rzecznik wyjaśnił, że wiata przylegająca do budynku dworca w Krzepowie jest własnością PKP PLK S.A., czyli zarządcy stacji, z uwagi na to, że stanowiła ona całość ze zlikwidowanym w czasie przebudowy zadaszeniem zejścia do przejścia podziemnego prowadzącego na perony.

Do PLK należy też rozpadający się budynek przy torach w Krzepowie, dawna tzw. lampiarnia. Czekamy na odpowiedź tej spółki.