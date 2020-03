Budowa obwodnicy Głogowa - podsumowano spotkania z mieszkańcami gmin. Jakie wnioski zgłaszano?

Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania wniosków i formułowania opinii zarówno w trakcie samych spotkań, jak i bezpośrednio po nich wypełniając specjalne ankiety lub pisząc na adres biura projektów lub GDDKiA. Jak ustaliliśmy, po spotkaniach swój protest i opinię złożyło 1159 osób. Do inwestora trafiło w sumie pięć protestów zbiorowych, dotyczących głównie sprzeciwu wobec planów budowy południowego wariantu, wyznaczonego od drogi S3, biegnącego równolegle z drogą 292, przez osiedle Ruszowice i przy Krzepowie. Podpisało się pod nim aż 577 mieszkańców gminy Jerzmanowa, 61 osób ze Słonego, a także 278 z Kluczy, Starych Serbów i działkowiczów z ogrodów Stokrotka w Kluczach. Północy wariant (PN5) wskazali też samorządowcy z gmin, przez które poprowadzone są plany obwodnic.

Projektanci omawiali harmonogram inwestycji oraz założenia projektowe. Prezentowali też szczegółowy przebieg wszystkich czterech wariantów (PN4, PN5, PD2 i W4), trzy północne i jeden południowy. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele inwestora – GDDKiA we Wrocławiu, którzy udzielali wyjaśnień dotyczących przebiegu obwodnicy, planów inwestycyjnych, spraw środowiskowych i wykupu nieruchomości.

Ponadto: Wariant PN5 omija linię kolejową Łódź Kaliska - Żagań, co obniża koszty budowy. Postulowano przedłużenie obwodnicy w kierunku miejscowości Szlichtingowa, z ominięciem miejscowości Wilków.

- lokalizacja w terenie najmniej kolizyjnym pod względem zabudowy mieszkaniowej i mało zaludnionym, - obwodnica przejmie ruch ciężarowy do Strefy Ekonomicznej oraz Huty Miedzi Głogów, - nie ograniczają możliwości rozwoju miasta, który jest ukierunkowany na tereny wschodnie i południowe, - przebiegają po terenach najbardziej zdegradowanych jeśli chodzi o rozwój rolnictwa, - mniej oddziaływają na środowisko, - nie rodzą konfliktów społecznych, -odciążają Głogów poprzez przejęcie ruchu weekendowego z drogi 319, bliskość straży pożarnej.

- utrata wartości nieruchomości, całkowita degradacja przestrzeni życiowej, zatrucie powietrza spalinami przez zwiększony ruch samochodowy blisko posesji, ponadnormatywne oddziaływanie w zakresie hałasu, zakłócenie snu, -możliwe rozszczelnienie rur gazowych gazociągu wysokiego ciśnienia, -dłuższy i kosztowniejszy dojazd do pracy, -utrata, odcięcie i degradacja miejsca turystyczno - rekreacyjnego, - negatywne oddziaływanie na przyrodę ożywioną i utrata miejsca przyrodniczego (miejsca lęgowe saren i bażantów), -negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne, -negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na krajobraz, nadmiernie ingeruje w nieruchomość ROD "POD KASZTANAMI", - przebiega m.in. przez tereny zalewowe rzeki Czarnej co jest rozwiązaniem niebezpiecznym.

Przypomnijmy, że brane są pod uwagę cztery warianty obwodnicy - trzy północne i jeden południowy. Ich długości są różne i wahają się w przedziale ok. 18-21 km. Prędkość projektowa 80 km, szerokość pasa ruchu 3,5 m, szerokość pasa poboczy 1,5 m, obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. Z projektu północnych tras wynika, że każda z nich rozpoczyna się na DK 12 w rejonie wsi Dankowice, a kończy na DK 12 między Serbami a Wilkowem. Ich przebieg różni się długością trasy, ale wszystkie trzy przewidują budowę drugiego mostu na Odrze w tym samym miejscu, czyli w pobliżu nieistniejącej wsi Rapocin. Każda z nich od zachodu mija Serby i za tą miejscowością łączy się z DK 12.

Czwarty, południowy wariant to obwodnica, która miałaby swój początek na S3, na węźle Głogów Południe, a potem byłaby drogą równoległą do „jerzmanówki”. Wariant ten prowadzi obwodnicę między osiedlem Piastów Śląskich, a Szczyglicami i dalej obok Krzepowa. Most na Odrze miałby stanąć za Widziszowem.

Przewidywane parametry techniczne odcinka wynoszą: długość około 20 km.

Według ostatnich informacji, przekazanych w lutym tego roku przez ministerstwo infrastruktury, obwodnica Głogowa wraz z drugim mostem na Odrze znalazła się w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jej koszt policzono na około 1 mld zł.