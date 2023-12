Boże Narodzenie 2023. Gdzie się wyspowiadać przed świętami. Lista głogowskich parafii

Co to jest grzech?

Jak można wyczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego, grzech jest wykroczeniem przeciw "rozumowi, prawdzie i prawemu sumieniu". Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Grzech określany jest jako obraza Boga, oraz wyraz nieposłuszeństwa wobec niego. Źródłem grzechu jest serce oraz wolna wola człowieka, a popełniać możemy je "myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem". Grzechy oddalają nas od Boga, a ich źródłem jest zło. Krzywdząc siebie lub innych również popełniamy grzech. Ważną rolę odgrywa tutaj ludzkie sumienie. Jeżeli czujemy, że popełniliśmy grzech ciężki, warto przystąpić do sakramentu spowiedzi, aby nasze sumienie było spokojne i żebyśmy mogli w pełni uczestniczyć w ofierze mszy świętej.

Jakie są grzechy główne?

Wszystkie wyżej wymienione to grzechy do spowiedzi. Popełniając je, koniecznie musimy udać się do konfesjonału, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli przystąpić do Komunii Świętej.