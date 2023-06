Boże Ciało 2023 w Głogowie. W czwartek, 8 czerwca, procesja ulicami miasta, a wieczorem koncert w ruinach kościoła

Boże Ciało 2023. Msza i procesja w Głogowie

Boże Ciało. Dlaczego obrywa się gałązki z ulicznych ołtarzy?

Uroczysta procesja Bożego Ciała prowadzi przez cztery uliczne, udekorowane ołtarze. Kapłan niosący monstrancję z Najświętszym Sakramentem idzie pod baldachimem. Przy ołtarzach procesja przystaje, by wysłuchać wersów czterech Ewangelii. Przejście między ołtarzami jest uroczyste, ze sztandarami, a dzieci sypią kwiaty.

Dawniej i dziś, ozdobą ołtarzy są gałązki brzozy. Są one obłamywane i zabierane do domów. Dawniej robiono to po to, by wkopać je w narożniki pola, położyć w oborze, przechować w domu za świętym obrazem a wszystko po to, wierzono że ochraniają gospodarstwo i jego domowników przed burzą, gradem, czarami, złymi urokami. I dziś nie brakuje osób, które wierzą, że gałązka brzozy z ołtarza daje ochronę przed burzą.