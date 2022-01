Bokserzy z Głogowa dali czadu na zawodach w Legnicy. Tak walczy UKS Boks Głogów

W Legnicy zorganizowany został noworoczny turniej „Boks 22", w którym udział wzięło 9 klubów z całego regionu. W sumie na ringu stanęło 70 zawodników. Wśród nich nie zabrakło też głogowian z klubu UKS Boks Głogów.

Nasze miasto reprezentowali tam: Karol Ochocki i Janek Bielecki, którzy wygrali przez KO. Na zawodach był też Dawid Pasterzak, który zwyciężył przez nokaut techniczny. Dodatkowo debiut zaliczył Maciej Kuc, a Konrad Samul zaliczył sparing z zawodowcem. Doświadczenie w walkach zebrał też Wojciech Chruściel.

– Przyjechaliśmy, szybka waga i ogień. 3 rundy po 2 minuty i następni do bitki, cały dzień intensywnie, sportowo w duchu rywalizacji, bez złej krwi z szacunkiem do przeciwnika. Co mnie zaskoczyło, to duża liczba młodzików i juniorów. Super, że chcą uprawiać sport, bo mogliby siedzieć przed komputerem. Dla Nas to wspaniały start w nowym sezonie, przetarcie i sprawdzenie nad czym pracować i które aspekty wzmacniać. Pierwszy sprawdzian uważam za ogólnie w miarę udany. – mówi Jakub Kowalski z UKS-u.