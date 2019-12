Bloki przeszły termomodernizację. Teraz będzie cieplej i ekologiczniej

Co daje termomodernizacja? To przede wszystkim oszczędności wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynku, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Ocieplenie ścian i nowa elewacja poprawiają estetykę budynku. Ważne są także aspekty ekologiczne. Zastosowane energooszczędne rozwiązania pozwolą zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i substancji szkodliwych dla środowiska.

– Zakres robót przy ul. Hubala 2a-4d obejmował ocieplenie ścian, dachu i piwnic. Wymieniono też stare parapety, balustrady balkonów i wyremontowano schody wejściowe do budynku – wylicza Anita Piechowiak z referatu inwestycji UG Polkowice. Efektem tego będzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, co w konsekwencji przełoży się na niższe opłaty za ogrzewanie. Budynek zyskał także nowe oblicze dzięki nowoczesnej, szaro-niebieskiej elewacji – dodaje.

Blok przy ul. Hubala był ostatnim, który w tym roku przeszedł modernizację. Przez cały rok w Polkowicach ocieplono bloki przy ul. Głogowskiej 1-11, Górników 1-13 oraz 14-26, Chocianowskiej 33. W sumie wszystkie inwestycje kosztowały prawie 4,5 mln zł, z czego ponad 3,5 mln sfinansowano z budżetu gminy Polkowice.