Bitwa Regionów przy sławskiej plaży. Do konkursu stanęły KGW z powiatu wschowskiego i nowosolskiego. Zdjęcia

Na stoiskach ustawionych tuż przy sławskiej plaży pełnej wypoczywających ludzi można było próbować lokalnych smakołyków i napić się chłodnych, domowych lemoniad. Goście smakowali m.in. pierogów, pielmieni, oryginalnych zup, a także znakomitych ciast.

- Naszym specjałem jest zupa kukurydziana, która cieszy się wielkim powodzeniem. Polecany spróbować, bo jest wyjątkowa , a tym bardziej, że od „Fajnych Babek” z KGW z Lubogoszczy – zachęcała z uśmiechem Marzena Skrzypczak, a szefowa grupy, Halina Dąbrowska dodała: - Dziewczyny się wspaniale uwijają, by przedstawić to, co u nas najlepsze. Oprócz zupy mamy pielmienie w rosole, pierożki, krokieciki, a nasze ciasto - wyśmienita babka owocowa ma certyfikat.