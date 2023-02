Bielik, największy polski ptak szponiasty zamieszkał w lasach nad Jeziorem Sławskim

Nadleśnictwo Sława jest domem dla ośmiu bielików. To największy ptak szponiasty w Polsce z rodziny jastrzębiowatych. Jego waga może wynosić do 7 kg a rozpiętość skrzydeł osiąga nawet 250 cm.

Jedna z par bielików żyje przy Jeziorze Sławskim

- Dla każdej z nich nadleśnictwo ustanowiło strefę ochrony całorocznej – informuje Katarzyna Ziółek, specjalista SL ds. edukacji, komunikacji społecznej i ochrony przyrody Nadleśnictwa Sława Śląska. - Jedna z takich stref znajduje się w okolicy Jeziora Sławskiego. Żyje tam pierwsza z zaobserwowanych przez nas par. Pozostałe trzy strefy ochronne znajdują się na terenach przy Odrze, między Sławą a Nową Solą. To miejsca mniej uczęszczane przez ludzi, z mniejszą presją turystyczną – dodaje.

Pierwszą parę bielików zaobserwowano w okolicy Jeziora Sławskiego w 2019 roku. Od tamtego czasu dochowała się już młodych. Obecnie populacja bielików w nadleśnictwie wzrosła do ośmiu osobników stanowiących cztery pary.

Bielik żyje nawet pół wieku

Co oznaczają takie strefy? W obrębie kilkuset metrów wokół gniazd ptaków nie można prowadzić żadnych prac leśnych. To bardzo ważne, bo bieliki są bardzo przywiązane do swojego gniazda. Bywa, że żyją w nich nawet przez kilkadziesiąt lat, a trzeba wiedzieć, że te ptaki mogą dożyć nawet pół wieku.

Wymiary bielika: