Białe Soboty w gminie Polkowice. Medyczny autobus odwiedzi każdą wieś

Kilkadziesiąt osób, głównie seniorów, skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych w medycznym autobusie, który w sobotę, 4 czerwca odwiedził pięć sołectw w gminie Polkowice. Kolejne wyjazdy w sobotę, 11 czerwca.

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. Taka idea przyświeca programowi profilaktycznemu Białe Soboty, przygotowanemu przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych w Polkowicach.

– Białe Soboty to przede wszystkim wyjście do mieszkańców gminy Polkowice, do ich miejscowości, z ofertą profilaktyczną. Bo to właśnie profilaktyka to ten element działalności służby zdrowia, który jest bardzo istotny. W ten sposób możemy w porę uchronić się przed ewentualnymi chorobami. Dlatego tę profilaktykę będziemy w naszej gminie bardzo mocno wspierać – zapewnia Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.