Będzie więcej mieszkań w Głogowie. TBS postawi dwa kolejne bloki na Żarkowie

Miasto pozyskało kolejną, sporą dotację na budowę bloków Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To kwota ponad 8,6 mln zł, a z ubiegłorocznymi pieniędzmi to już ponad 11 mln zł. Będą to budynki nr 21 i 22 i zostaną postawione na Żarkowie.

O wysokości pozyskanych środków i planach inwestycyjnych powiedział prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.

- Osiedle Żarków, za sprawą budowy TBS-ów bardzo przyspiesza. Robimy rewitalizację tego obszaru na podstawie wcześniejszych opracowań. Po zakończeniu budowy osiedla na pokoszarowym terenie przy ulicy Bema, przenieśliśmy TBS-y właśnie na Żarków – wyjaśniał prezydent. - Dwa pierwsze budynki na łącznie 48 mieszkań są w trakcie realizacji, ale nie zwalniamy tempa, bo zapotrzebowanie na mieszkania jest ogromne.