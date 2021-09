Będzie trzecia dawka szczepień przeciwko Covid-19. Kto z niej skorzysta?

O trzeciej dawce dla zaszczepionych minimum pół roku temu i dla określonej grupy osób poinformował dziś, 21 września premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśniał, że ochrona po szczepieniach przeciwko Covid -19, maleje z czasem tak, jak w przypadku innych szczepień.

Trzecią dawką mają być szczepieni pracownicy służby zdrowia oraz osoby powyżej 50. roku życia. Szczepienia będą dokonywane szczepionkami Pfizer/BioNtech oraz Moderny.

Kto się jeszcze nie zaszczepił, wciąż może to zrobić

Przypominamy, że w Głogowie można się szczepić w punkcie szczepień przy ul. Kościuszki 15 (szpital).

Sposoby rejestracji na szczepienie:

infolinia 989

strona internetowa https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth

telefonicznie 665 710 770, 609 311 864, 76 837 31 37

Działa też mobilny punkt szczepień. Obsługuje mieszkańców Głogowa w każdy czwartek od godz. 11 do godz. 13. Rejestracja zgłoszeń tel. 76 837 31 37

Po rejestracji i umówieniu terminu oraz sprawdzeniu czy pacjent kwalifikuje się do zabiegu szczepienia zespół ze szpitala pojedzie do mieszkańca do domu by wykonać szczepienie. Auto do przejazdów należy do Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.