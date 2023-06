Będzie nowy pociąg z Głogowa nad morze. Gdzie dojedziesz pociągiem na wakacje? Nawet za granicę!

Nowy pociąg nad morze z Głogowa

Koleje Dolnośląskie poinformowały o uruchomieniu nowego połączenia kolejowego w okresie wakacyjnym. Tym razem, nie chodzi jednak o trasę regionalną. Pociąg KD ruszy z Wrocławia do Świnoujścia. Trasa przebiegać będzie także przez Głogów, a więc pozwoli mieszkańcom naszego miasta dostać się nad morze. Pociąg będzie ruszał do Świnoujścia w sobotni poranek, a wracał w niedzielne popołudnie. Z Głogowa ma wyjeżdżać o 7.09, by u celu być po nieco ponad czterech godzinach - o 11.10. W niedzielę będzie wracać o 16.40, a do Głogowa dojedzie o 20.40.