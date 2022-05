Będzie kolejny trening Ninja Warrior w Głogowie. Zapraszają w najbliższą sobotę

Bieg rozpoczyna się w parku przy ul. Budowlanych o godz. 9. Średnio trwa około pół godziny (do pokonania jest 5 kilometrów). Można go potraktować jako rozgrzewkę, albo przyjść już bezpośrednio na sam trening.

Wraca do Głogowa trenować chętnych

Tomasz Danielkiewicz urodził się w Głogowie, choć od kilka lat mieszka w Norwegii. To jeden z najlepszych na świecie biegaczy OCR i pomysłodawca toru z przeszkodami w parku przy ul. Budowlanych w Głogowie, który powstał w ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Sportowiec już po raz drugi zaprosił w sobotę do parku mieszkańców Głogowa chętnych do oswojenia się z torem przeszkód.