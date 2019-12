Będą wysokie kary za brak wpisu firmy do BDO. Jak się zarejestrować?

– Chodzi o to, byśmy wiedzieli, kto je wytwarza, kto je transportuje, jak również kto je zagospodarowuje i unieszkodliwia – wyjaśnia Daniel Stawecki - wiceprezes zarządu GPK - Suez Głogów. – Dzisiaj w Polsce mówi się o ewidencji odpadów komunalnych w ilościach około 12 milionów ton, natomiast my, jako branża uważamy, że jest ich zdecydowanie więcej. I właśnie w tym celu powstaje baza danych odpadowych. Daniel Stawecki zaznacza, że to nie GPK-Suez jest autorem ani pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, dlatego po dokładne informacje w tej sprawie odsyła na strony ministerstwa: bdo.mos.gov.pl

BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) to elektroniczna baza, która ma służyć właściwemu, elektronicznemu zaewidencjonowaniu wszystkich odpadów, które są w obiegu. Informatyczny systemem ma pomóc w uszczelnieniu systemu gospodarki odpadami, pozwala na ich śledzenie , od ich zebrania do ostatecznego zagospodarowania. Kontrola pozwoli na ograniczenie szarej strefy i zwiększenie ochrony środowiska.

W BDO muszą się zarejestrować wszystkie firmy, przedsiębiorstwa i instytucje, które podlegają ewidencji odpadowej. Każdy, kto wytwarza odpady inne niż komunalne, jest zobowiązany do rejestracji w BDO.

Na Dolnym Śląsku z 16 tysięcy firm podlegających temu obowiązkowi, do zeszłego tygodnia zarejestrowanych było niecałe 6 tysięcy. Mają na to czas jedynie do końca roku.

Obowiązek rejestracji w systemie BDO mają firmy, które w swojej działalności:

• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

• producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Obowiązek nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, ale również te małe, jak zakład kosmetyczny czy gabinety stomatologiczne, które produkują odpad medyczny.

Szczegółowe informacje O BDO na stronie: bdo.mos.gov.pl.