Będą sprzątać Leśną Dolinę. Nadleśnictwo Głogów zaprasza do wspólnej akcji

Leśna Dolina to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Głogowa i regionu. Każdego tygodnia odwiedzają ją grzybiarze, miłośnicy spacerów i biegania czy też rowerzyści. Niestety, nie każdy z nich pozostawia po sobie porządek. Dlatego też w najbliższą sobotę odbędzie się wspólna akcja sprzątania Leśnej Doliny, na którą zaprasza Nadleśnictwo Głogów.

– Zapraszamy mieszkańców do leśnej Doliny w celu posprzątania lasu ze śmieci. To miejsce cieszy się ogromną popularnością i co weekend widzimy ogromne rzesze turystów, którzy odwiedzają, spacerują, biegają i jeżdżą rowerami po tym kompleksie. I to nas cieszy, to jest bardzo, bardzo miłe. Niestety w wielu miejscach po tych wizytach widzimy pozostawione śmieci stąd ta akcja sobotnia. Zbieramy się w leśnej Dolinie o godzinie 10:00. Tam będą obecni leśnicy i podzielimy się na mniejsze grupki i pod przewodnictwem leśników te małe grupki wyruszą w różne strony lasu uzbrojeni w rękawice w worki i będziemy zbierać te śmieci – mówi Hubert Kawalec, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Głogów.