Batalion WOT w Głogowie jeszcze w tym roku. Żołnierze złożyli przysięgę. ZDJĘCIA

W sumie z terenu Głogowa i okolicznych powiatów jest już 45 żołnierzy WOT. Będą oni podstawą planowanego jeszcze w tym roku głogowskiego batalionu.

- Jego formowanie ma się rozpocząć, gdy tylko skończymy tworzyć struktury batalionu wrocławskiego - mówi kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Nieoficjalnie mówi się o okolicach września, jednak data ta nie jest jeszcze potwierdzona. Wszystko zależy od ilości chętnych, którzy zapiszą się jeszcze w szeregi WOT.

Wśród żołnierzy WOT jest m.in. głogowianin Krzysztof Taras. To człowiek z doświadczeniem wojskowym, weteran misji w byłej Jugłosławii. Dlatego przysięgi składać już nie musiał. Jest jednym z instruktorów terytorialsów z naszego regionu. Dzięki doświadczeniu ma on wiedzę, którą może się podzielić ze szkolonymi żołnierzami WOT. Jak przyznaje, jest to dla niego wyzwanie, które pozwala mu się spełniać osobiście.