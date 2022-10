Bartosz Derenowski z Głogowa najlepszy na Pucharze Polski w Grapplingu

Puchar Polski w Grapplingu jest drugą co do wielkości tego typu imprezą w kraju, a jednocześnie jedną z najważniejszych. Brało w nim udział blisko 1200 zawodników, a wśród nich nie zabrakło reprezentanta Głogowa. Bartosz Derenowski z Checkmat Głogów startował w kategorii ciężkiej czarnych pasów.

Głogowianin wszystkie swoje walki wygrał przez poddanie przeciwników. W finale zmierzył się z weteranem zapasów.

– Piekielnie mocna walka zapaśnicza w stójce, zawodnik z Poznańskiej Akademi Zapasów nie odpuszczał i nieustannie próbował mnie obalić. Po trzech minutach postanowiłem przenieść walkę do parteru, podejść bardziej technicznie i mądrze do tego pojedynku. Tam udało mi się wykończyć go kluczem na stopę – opowiada zawodnik z Głogowa.