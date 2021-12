Bartek Szulga z Głogowa na dobre zadomowił się w Polsat Sport

Jest dziennikarzem Polsatu Sport i wydawcą portalu polsatsport.pl. Jest też współautorem relacji wielkich sportowych imprez, a pisał m. in. o najważniejszych galach UFC czy KSW, o meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów czy reprezentacji Polski.

Bartek Szulga (27 l.) od kilku lat zajmuje się zawodowo tym, co najbardziej go pasjonuje, czyli sportem. I choć sam czynnie go nie uprawia, to świetnie się odnajduje w tym świecie, co przekłada na dziennikarskie relacje. Zaznacza jednak, że oglądając rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów, nie zapomina o Chrobrym Głogów, a dzięki swojej sile przekonywania sprawił, że kilku kolegów z pracy, pochodzących z przeróżnych części Polski, trzyma kciuki za głogowską drużynę.

Coraz bardziej rozpoznawany dziennikarz sportowy to absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. O ile w podstawówce (SP 6) był wzorowym uczniem, później większość przedmiotów przestała go interesować i nie przykładał się szczególnie do tego, żeby z nich brylować.