Bardowie wracają do zamku w Głogowie. Będą kolejne koncerty pod wieżą

Już w najbliższy czwarte w głogowskim zamku odbędzie się koncert z cyklu „Bardowie pod wieżą", który wraca po wakacyjnej przerwie. Dla głogowskiej publiczności wystąpi tam duet Paraluzja.

– Paraluzja to zespół tworzący niekonwencjonalną muzykę. Otwartość stylistyczna, żywiołowość, ekspresja i zamiłowanie do improwizacji to idealne określenie tego, co w muzyce Paraluzji jest wyznacznikiem. Wszystko po to, by nawiązać dialog z każdym słuchaczem, ukazując mu niekończący się świat muzycznych obrazów, spontanicznej emocjonalności oraz bogactwo wspaniałych przeżyć – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.