Barbórka 2022 w KGHM. Wręczono odznaczenia państwowe, kordziki górnicze i honorowe szpady. W sumie odebrało je 70 górników

KGHM wraca do obchodów Barbórki z udziałem zaproszonych gości. Dziś, 2 grudnia, w Lubinie, podczas centralnej akademii, wyróżnieni pracownicy KGHM odebrali Medale za Długoletnią Służbę. Wręczyli je wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz prezes KGHM Tomasz Zdzikot.

Koleje 30 osób otrzymało honorowe szpady górnicze, które są symbolem honoru, wolności i godności górnika.

– Choć jestem tu od niedawna, to już mogę powiedzieć, że KGHM to wyjątkowa społeczność, wyjątkowa załoga. To ogromna wartość. KGHM jest jednym z filarów polskiej gospodarki. Tego sukcesu nie byłoby bez waszej pracy. Na słowa uznania i podziękowania zasługują nie tylko wyróżnione dziś osoby, ale cała górnicza brać KGHM. To wy tworzycie wartość tej firmy. Niech święta Barbara czuwa nad wami każdego dnia! Niech żyje górniczy stan! – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.