Jest to bakteria, którą najczęściej stwierdza się u pacjentów, którzy przebywali w szpitalu dłużej niż tydzień.

Z powodu jej wykrycia spółka wyłączyła nieckę z użytku i podjęła niezbędne czynności.

Niecka basenu została już wyczyszczona i zdezynfekowana chemią basenową. Zanim zostanie znowu oddana do użytku, co ma nastąpić pod koniec tygodnia, będą wykonane ponowne badania.

Bez ograniczeń czynny jest basen sportowy, jacuzzi i brodzik.