Babski comber 2023 w Kotli w stylu Bollywood. Bawiło się sto pań! Zdjęcia/Filmy

Babskie combry w Kotli to już znana w okolicy tradycja. W sobotę, 15 kwietnia w sali wiejskiej na imprezie bawiło się około stu pań. Tematem przewodnim był Bollywood, dlatego uczestniczki zabawy zadbały o barwne, egzotyczne stroje. Dla każdej z pań przygotowano śpiewnik, natomiast kuchnia serwowała smaczne jedzenie. Zabawę poprowadzi dj Dominik Nabożny.

Babski comber w Kotli z udziałem sporej grupy głogowianek

Organizatorka combra, Ewa Kłonica, to sołtyska Kotli już czwartą kadencję. Przyznaje, że udało jej się zaktywować wiele mieszkanek wsi do działania.

Dużo robimy dla naszej społeczności, dla Kotli. Nie siedzimy w domu, tylko staramy się działać. Muszę się pochwalić, że dołączyła do nas spora, bo około trzydziestoosobowa grupa pań z Głogowa. Bawią się razem z nami na różnych imprezach zaznaczając, że u nas jest rodzinna atmosfera i dba się o gości. No i bardzo chwalą nasze jedzenie. Po imprezach zazwyczaj przybiegają na kuchnię nam dziękować – mówi Ewa Kłonica.

W sobotę w kuchni także rządziła pani sołtys z radą sołecką razem z paniami, które same zgłosiły się do pomocy. Wspólne tańce i śpiewy trwały do późna.