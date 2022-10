Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona w kopalni KGHM

Drążąc podziemne wyrobiska w kopalniach miedzi górnicy wypatrują także skamieniałych świadków z przeszłości swojej ziemi. Do odkrycia ryby doszło w trakcie obrywki ręcznej. Po oddzieleniu warstwy łupka, o łacińskiej nazwie Peleoniscus Dermi okazała się w pełnej krasie. Zapadła decyzja o wycięciu bryły ze znaleziskiem i wywiezieniu jej na powierzchnię. Ryba tkwiła w litym bloku skalnym, konieczne było użycie piły tarczowej. Dzięki determinacji załogi udało się. Wycięty ze stropu 25 centymetrowy odcisk trafił do gabinetu dyrektora naczelnego ZG Lubin.

Ryba w kopalni

Skąd się wzięła ryba w kopalni? Wynika to z faktu, że w tamtym okresie na terenach Polski, w tym na terenie obecnego Zagłębia Miedziowego, rozciągało się Morze Cechsztyńskie, które miało powierzchnię 600 tys. km2 i sięgało obszarów Niemiec, Morza Północnego i Wielkiej Brytanii.

Cofając się w czasie ponad 200 mln lat obszar kopalni ZG Lubin znajdował się wtedy w okolicy Zwrotnika Raka, a wschodnie brzegi Morza Cechsztyńskiego znajdowały się na krawędziach dzisiejszych Sudetów i Gór Świętokrzyskich.

Nic więc dziwnego, że dziś pod ziemią znajdowane są fragmenty ryb, a także ślimaki i podobne do małży ramienionogi. Większość z nich trafia na półki w domach górników - pasjonatów takich znalezisk, którzy szukają ciekawostek z przeszłości Ziemi. Część można obejrzeć w kopalnianych gablotach. Na przykład liliowce, skamieniałości zwierzęce przypominające tulipana. Albo odciski szkieletów ryb, ramienionogi, małżoraczki czy zespół otwornic, jednokomórkowych organizmów.

Na odcisk ryby, który opisujemy, natknęli się górnicy z kopalni ZG Lubin w 2010 roku. Skamieniałości nadal odkrywane są w kopaniach miedzi, w miarę powstawania kolejnych wyrobisk. Czas pokaże, co jeszcze znajdą górnicy. Źródło: KGHM to my oraz rach, redakcji.