Autobusy Kolei Dolnośląskich pojadą do Góry. Połączenie wraca po 32 latach. Od września osiem par połączeń dziennie

Góra to – obok Głogowa – najdalej na północ wysunięta stolica powiatu w województwie dolnośląskim. Stacja Góra Śląska była kiedyś kolejowym węzłem przesiadkowym. Można było do niej dotrzeć ze Ścinawy, Leszna, Bojanowa i Głogowa. Od 21 lat nie było tam jednak żadnego połączenia pasażerskiego. Od września to się zmieni.

– Wiele lat starań przynosi efekty. Góra wraca na kolejową mapę Polski – mówi Irena Krzyszkiewicz, burmistrz Góry.

Góra to prawie 12-tysięczna miejscowość w północnej części województwa dolnośląskiego w odległości ok. 26 km od Leszna i ok. 40 km od Głogowa.

Jak przypomina portal rynek-kolejowy.pl, przez miasto biegła linia kolejowa 372, łącząca Bojanowo z Odrzyckiem, na której ruch pasażerski zawieszono w 1991 roku. Odcinek Góra – Odrzycko został zlikwidowany na początku obecnego wieku, natomiast od strony Bojanowa do Góry pociągi mogły docierać jeszcze w 2011 roku. Wtedy jednak kawałek tej linii został rozebrany z powodu budowy trasy szybkiego ruchu S5, która przecięła szlak kolejowy.